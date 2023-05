Saarland-Souvenir Statt rund rechteckig – Saarvenir bildet Fenster an Abtei-Gebäude falsch ab

Saarländische Sehenswürdigkeiten wie das Unesco-Weltkulturerbe Völklinger Hütte und das Saarpolygon sowie mit dem Lyoner auch ein typisch kulinarischer Aspekt vereint das Saarvenir. Seit dessen Präsentation gibt es reichlich Kritik an dem 3D-Gebilde, das nicht wirklich den Geschmack der Masse trifft. Aber nicht nur ästhetische Schwächen werden an dem Souvenir fürs Saarland moniert. Es gibt auch Fehler in der Darstellung. So wurde die Saarschleife spiegelverkehrt abgebildet.