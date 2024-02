Nach Rassismus-Vorwürfen Saarländischer Karnevalsverein ändert umstrittenes Kappensitzung-Motto – Bürgermeister mischt sich ein

Update von Dienstag, 6. Februar, 7.23 Uhr: In die Debatte um das öffentlich kritisierte Motto zur Kappensitzung des Karnevalsvereins Narrekäpp Helau Mildau in Tholey-Theley hat sich nun auch Bürgermeister Andreas Maldener (CDU) eingeschaltet. Damit reagiert der Verwaltungschef auf Rassismusvorwürfe gegen die verantwortlichen Fastnachter in dem Ortsteil.