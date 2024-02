Pressekonferenz nach Rassismus-Vorwürfen Nach Anfeindungen und Beschimpfung: Karnevalsverein aus Theley wehrt sich gegen Vorverurteilung

Das Grundgerüst der Bühne steht bereits, erste Bänke und Tische warten darauf, platziert zu werden. Im Festzelt auf dem Keltenplatz in Theley laufen die Vorbereitungen für die Kappensitzung des Karnevalvereins Narrekäpp Helau Mildau am Samstag, 10. Februar. Es geht in die heiße Phase.