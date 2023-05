Eine Heldin, die sich nicht als solche sieht 18-Jährige reanimiert Frau in Tholey und verletzt sich dabei selbst

Außerdem schritt sie sogleich zur Tat und prüfte den Puls der Frau. Als sie am Handgelenk keinen Puls habe ertasten können, habe sie es am Hals versucht: „Aber auch da war kein Puls spürbar, weshalb ich zuerst einen Notruf abgesetzt und dann sofort die Reanimation gestartet habe“, erzählt Wilhelm, die hinzufügt, dass sie unbeirrt weitergemacht habe, bis Notarzt und Rettungswagen eingetroffen seien: „Diese Zeitspanne von etwa zehn Minuten, bis die Rettungskräfte da waren, fühlte sich unendlich lang und hart an. Aber ich wusste, dass ich weitermachen muss, in einer solchen Situation ist das alternativlos. Wie erschöpft ich war, habe ich erst hinterher bemerkt, als sich das Adrenalin abgebaut hat“, ergänzt die junge Frau, deren Kenntnisse um Erste Hilfe und Reanimation nicht von ungefähr kommen: „Ich mache eine Ausbildung zur Pflegefachkraft im Marienhausklinikum St. Josef Kohlhof und war in diesem Rahmen bereits in vielen Abteilungen und auch in der Notaufnahme eingesetzt“, klärt sie auf.