Handball Holz ist auch durch Sonderbewachung nicht zu stoppen

Elf Mal hatte Christoph Holz von Handball-Saarlandligist RW Schaumbergs bereits getroffen, als die SG SV/VT Zweibrücken II in der 50. Minute beim Stand von 23:17 für RW einen Sonderbewacher für den Torjäger abstellte. Schaumbergs Spielertrainer Pascal Meisberger nahm sofort eine Auszeit, um seine Mannschaft auf die neue Situation einzustellen. Nach dem Wiederanpfiff traf Holz trotz Sonderbewachung zum 24:17 – und spätestens damit war die Partie vor 150 Zuschauern in der Theleyer Sport- und Kulturhalle entschieden. Aufsteiger RW Schaumberg holte mit dem 28:21 (12:8)-Heimsieg am Sonntag die nächsten beiden gewichtigen Punkte im Abstiegskampf.