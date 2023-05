RW Schaumberg feiert zum 50. Geburtstag den größten Erfolg Der Trainer hatte den Titel schon abgehakt

Es ist der größte Erfolg im Männer-Bereich in der Vereinsgeschichte von RW Schaumberg. 1973 wurde der Club in den Handball-Verband Saar aufgenommen. 50 Jahre später, sicherte er sich mit dem 29:24 (13:13)-Erfolg am Samstag bei der HSG Dudweiler-Fischbach II den Meistertitel in der Verbandsliga und schaffte den Aufstieg in die Saarlandliga. „Vor der Saison hatten wir uns einen Platz unter den ersten Mannschaften zum Ziel gesetzt. Tatsächlich habe ich nach der 24:27-Niederlage bei den Black Bulls in Alsweiler aber nicht mehr mit der Meisterschaft gerechnet“, sagt Spielertrainer Pascal Meisberger. Er bildete mit Christoph Holz, mit dem er viele Jahre beim Oberligisten HF Illtal spielte, ein Spielertrainer-Duo. Neben der Niederlage in Alsweiler kassierte RW Schaumberg nur noch eine weitere Niederlage.