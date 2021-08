Goldmedaille für Eugen Tigiser : Preisgekröntes Foto in Theleyer Ausstellung

Theley Eugen Tigiser, der seine Fotografien momentan in der Johann-Adams-Mühle bei Theley ausstellt, hat eine Goldmedaille bei einem internationalen Fotowettbewerb gewonnen.

Der Wettbewerb wurde von der Universität in Banjaluka unter dem Titel, „Foto Emotion – Section Travel“, durchgeführt. Das mit der Goldmedaille ausgezeichnete Foto ist derzeit auch in der Johann-Adams-Mühle zu sehen. Es hat den Titel „Weg zur Philharmonie“ beziehungsweise „Along the way“ und entstand vor zwei Jahren bei einem Ausflug des Fotografen nach Luxemburg, als gerade Regen einsetzte, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Dr. Eugen Tigiser, 1951 in Speyer geboren, lebt seit 1985 mit seiner Familie im Saarland und seit 1987 in Eppelborn. Er studierte in Heidelberg Medizin und absolvierte danach im Saarland seine Facharztausbildung für Psychiatrie.