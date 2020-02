Abtei Tholey : Präsentation der Fenster von Gerhard Richter in Tholey verschiebt sich

Bruder Wendelinus blickt in der Benediktinerabtei St. Mauritius in Tholey auf ein Fenster, das den Satanssturz zeigt. Foto: Oliver Dietze

Tholey Die für Juni geplante Eröffnung der rundum renovierten Abteikirche St. Mauritius in Tholey (1264) verschiebt sich „auf die zweite Jahreshälfte“. Dies gab der Sprecher der Tholeyer Mönche, Bruder Wendelinus, am Mittwoch bekannt.

„Es wäre nicht vermittelbar, nach einer ersten Öffnung, das Publikum wieder auszuschließen“, sagte der Medienbeauftrage des Tholeyer Konvents, Thorsten Klein, der SZ. Ein exakter Termin für die Eröffnung sei noch nicht festgelegt. Am 6. März wird in München in den Glaswerkstätten Gustav van Treeck das erste fertige Richter-Fenster öffentlich gezeigt; die beiden anderen befinden sich dann laut Klein noch in Produktion. Nach Ostern soll der Einbau in Tholey erfolgen. Transportiert werden die riesigen Fenster in Einzelteilen.