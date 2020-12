Langfinger in Theley : Kurioser Einbruch in eine Gaststätte

Theley Einbrecher hebeln das Fenster einer Gaststätte aus – und nehmen dieses gleich mit. Und sonst nichts.

Ein „kurioser Einbruch in eine Gaststätte in Theley“, so schreibt die Polizei in St. Wendel, hat sich in der Nacht zu Donnerstag, 10. Dezember, ereignet. Und darum geht es: Laut Polizei war die Gaststätte an der Sport und Kulturhalle Theley (Toni-Lermen-Straße) das Ziel der Einbrecher. Dort verschafften sich der oder die unbekannten Täter durch ein Herauslösen eines Fensters aus dem Fensterrahmen „auf derzeit nicht genau feststehenden Art und Weise“ Zugang zu der Gaststätte. „In der Gaststätte selbst wurde anschließend allerdings nichts entwendet“, heißt es in der entsprechenden Mitteilung der Ordungshüter. Der einzige Gegenstand, der nach dem Einbruch gefehlt habe, sei das oben genannte Metallfenster gewesen. Dieses habe bislang auch nicht aufgespürt werden können. Die Polizei schreibt: „Die Gründe für die Mitnahme des Fensters sind bisher rätselhaft.“ Nun sind Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Einbruch machen können beziehungsweise denen unter Umständen das graufarbene Fenster in der Nähe aufgefallen ist.