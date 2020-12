Blaulicht : St. Wendeler Polizei warnt vor Taschendieben

Tholey Aus aktuellem Anlass warnt die St. Wendeler Polizei vor Taschendieben. Jüngst gab es einen Fall in Tholey.

Die Polizei St. Wendel hat in jüngster Zeit vermehrt Diebstähle in Supermärkten registriert. Dabei hatten es der oder die Täter nicht nur auf Geldbeutel abgesehen, sondern auch auf andere Gegenstände wie etwa Ausweismäppchen. Wie die Polizei nun berichtet, ist es zu einem solchen Fall bereits am Montag, 30. November, in einem Supermarkt in der St. Wendeler Straße in Tholey gekommen. Dort war eine Frau aus der Gemeinde Marpingen zwischen 10 und 10.45 Uhr zum Einkaufen. Ihre Wertsachen wie Geldbeutel und Mäppchen mit Ausweis und Schlüssel hatte sie in ihrer Handtasche verstaut. Im Verlaufe des Einkaufs machte sie eine unbekannte Kundin darauf aufmerksam, dass ihr soeben von einer anderen Frau etwas aus der Handtasche gestohlen worden sei. Diese Täterin habe sich zusammen mit zwei weiteren Frauen in der Nähe der Marpingerin aufgehalten. Aufgefallen sei ihr, dass diese drei Frauen ein südosteuropäisches Aussehen hatten.