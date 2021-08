Hasborn : Großes Kinderfest in Hasborn für den guten Zweck

Christina Holz, links, die mit ihrem Ehemann Thomas „Parkour for Kids“ ins Leben rief, beim Training mit der Gruppe der Kindergartenkinder. Foto: Philipp Semmler

Hasborn Das unter dem Dach des SV Hasborn gegründete Bewegungs-Programm „Parkour for kids“ wächst weiter. Mittlerweile machen rund 170 Kinder mit. An diesem Sonntag findet ein großes Benefiz-Fest gemeinsam mit „Heart and heavy“ im Waldstadion statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Semmler

Es ist jedes Mal ein riesiges Gewusel: Montags toben auf den beiden Fußballplätzen im Hasborner Waldstadion regelmäßig ganz viele Kinder im Alter zwischen zwei und 15 Jahren. Denn seit rund einem Jahr findet dort unter dem Dach des SV Hasborn das Bewegungsprogramm „Parkour for kids“ statt (wir berichteten).

Mittlerweile turnen, laufen, klettern und spielen dabei rund 170 Kinder unter der Anleitung von zwölf ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainern. „Es rufen immer noch fast täglich Leute bei mir an und fragen, ob ihre Kinder auch kommen können“, berichtet Christina Holz, die das Projekt gemeinsam mit Ehemann Thomas ins Leben gerufen hat.

Die Interessenten stammen dabei nicht nur aus Hasborn und der näheren Umgebung, sondern auch aus den benachbarten Landkreisen Saarlouis und Merzig-Wadern. „Aktuell haben wir leider einen Aufnahmestopp verhängen müssen. Wir versuchen aber zu organisieren, dass wir nach den Ferien wieder neue Kinder aufnehmen können“, erzählt Holz, selbst Mutter von drei Kindern.

Lesen Sie auch Bewegungsprogramm in Hasborn : Sportangebot für Kinder wird zum Renner

„Mittlerweile ist das schon ein schöner Nebenjob geworden“, ergänzt Holz, die selbst auch als Übungsleiterin aktiv ist, lachend. „Es macht aber immer noch Riesenspaß, wenn man sieht, wie die Kinder einen anlächeln. Oder wenn man sieht, dass sie jetzt einen Hampelmann können, den sie einige Wochen zuvor noch nicht konnten.“

Vor wenigen Wochen schaute sogar Ministerpräsident Tobias Hans im Rahmen seiner Sommertour bei „Parkour for kids“ vorbei. Zudem wurde das Projekt bereits von der Staatskanzlei im Rahmen des Förderprogramms „Saarland zum Selbermachen“ ausgezeichnet.

Um den Kindern noch bessere Möglichkeiten zum Spielen zu geben, plant der Verein eine Calisthenics-Anlage (Fitnessgeräte im Außenbereich, an denen mit dem Eigengewicht Übungen durchgeführt werden können) sowie einen Beachvolleyball-Platz und ein Fußball-Kleinspielfeld zu errichten.

Um die nötigen Mittel dafür zu bekommen – aber auch um Kindern einen unvergesslichen Tag in den Sommerferien zu bieten – veranstaltet „Parkour for kids“ gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein „Heart and Heavy“ an diesem Sonntag ab 11 Uhr im Hasborner Waldstadion ein großes Kinderfest unter dem Motto „Kids for help“.

„Heart and Heavy“ wurde von dem in Nunkirchen lebenden Kinderarzt Dr. Christian Graf, der eine Praxis in Lebach hat, und vielen Mitstreitern ins Leben gerufen. Bekanntheit erreichte der Verein in den zurückliegenden Jahren vor allem durch Benefizkonzerte für kranke Kinder. „Nicht alle können sich so wie unsere Kinder bewegen. Heart and Heavy unterstützt solche Kinder. Deshalb hat sich eine Zusammenarbeit angeboten“, erläutert Holz. Der Erlös des Kinderfests geht nun zu gleichen Teilen an „Heart and Heavy“ und an „Parkour for kids“.

Beim Fest wird es ein Bühnenprogramm, unter anderem mit der Tanzwelt Lebach und einem Auftritt der Band „Balon (gegen 17.30 Uhr) geben. „Dazu natürlich auch viele Bewegungsmöglichkeiten auf einer Riesenrutsche, bei einem Hindernisparcours oder beim Human-Soccer“, verrät Holz. Fehlen dürfen natürlich auch nicht kleine Leckereien für die kleinen Gäste wie Popcorn oder Slushis.