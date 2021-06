Neues Angebot in Tholey : Mit allen Sinnen die Natur wahrnehmen

Neues Angebot in Tholey

Tholey Outdoor-Meditation: Neues Angebot der Gemeinde Tholey in Zusammenarbeit mit Fabian Thömmes.

Meditation in der Natur hilft Menschen, ihre Wahrnehmung positiv zu beeinflussen, Stress zu reduzieren und achtsamer im Alltag zu werden. Das teilt ein Sprecher der Gemeinde Tholey mit und verweist auf ein neues Angebot. In Zusammenarbeit mit Fabian Thömmes bietet die Gemeinde Tholey eine „Outdoor-Mediation“.

Die Teilnehmer können sich mit dem diplomierten Sozial- und Erlebnispädagogen aus Hasborn auf den Weg in die Natur machen, um sich selbst zu finden, ihre innere Ruhe und neue Wege zu mehr Glück und Gelassenheit im Alltag zu entdecken, so der Sprecher weiter: „Bei der geführten Meditation in der Natur erleben sie tiefe Entspannung und erfahren, wie es sich anfühlt, barfuß durch den Wald zu wandern oder im Wald einen Tagtraum zu träumen.“