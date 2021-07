Angebot am Wochenende : Öffentliche Führungen durch die Abteikirche in Tholey

Tholey Kurzfristig sind noch Anmeldungen möglich.

Öffentliche Führungen durch die Abteikirche in Tholey sind am Wochenende möglich. Wie ein Sprecher soeben berichtet, beginnen diese am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juli, jeweils um 15 Uhr.

Die Tholeyer Benediktinerabtei ist das älteste Kloster Deutschlands. Die Abteikirche wurde um das Jahr 1300 fertig gestellt. Sie wurde in den vergangenen Jahren umfangreich saniert und beherbergt unter anderem Fenster des Künstlers Gerhard Richter. Die Teilnahme pro Person kostet zehn Euro, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Daher, so der Sprecher, müssen sich Interessierte zuvor anmelden. Für die Führung am Samstag ist dies noch am heutigen Freitag bis 12 Uhr möglich, für die Führung am Sonntag bis morgen, Samstag,um 12 Uhr.