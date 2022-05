Scheckübergabe : Nussknacker unterstützen chronisch kranke Kinder

Überroth-Niederhofen Vielerorts waren in diesem Jahr die Fastnachtsaktivitäten wegen der Pandemie erneut ausgefallen. Im Bohnentaldorf Überroth hatte hingegen die Vereinsgemeinschaft Nussknacker wie im Vorjahr auf dem Waldstück In der Langheck einen umgekehrten Mini-Rosenmontagszug mit mehr als 30 Motivplatten aufgebaut.

Und die „Fastnacht to go“ kam sehr gut an. „Die Resonanz war einfach großartig. Menschen aus der ganzen Region haben sich getroffen und sind an den Fastnachtsmotiven entlang spaziert“, freute sich Christian Klesen, der Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft Nussknacker.

In diesem Jahr hatten die Überrother ihren stehenden Umzug den Kindern gewidmet. „Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie hat uns im Vorfeld unterstützt und einen Teil der Kosten für die Geschenke zum Kinderquiz mitfinanziert“, teilte Klesen mit. Auch die Spenden, welche die Nussknacker bekommen hatten, sollten daher den Kindern zugute kommen. Deshalb hat sich die Vereinsgemeinschaft dazu entschieden, den Verein „Heart and Heavy“ mit Sitz in Lebach damit zu unterstützen. Jetzt wurde symbolisch der Spendenbetrag in Höhe von 1500 Euro an den gemeinnützigen Verein übergeben. 2019 hat sich „Heart and Heavy“ zur Aufgabe gemacht, durch verschiedene Aktionen chronisch kranke Kinder zu unterstützen. Zweck des Vereins ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, insbesondere von chronisch kranken Kindern. Initiator und Vorsitzender des Vereins ist der Lebacher Kinderarzt Dr. Carsten Graf.