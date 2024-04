Fußball Der torgefährliche Torhüter

Nico Wilhelm war am Ostersamstag torhungrig: Der 24-Jährige erzielte beim 5:0-Sieg des SV Hasborn II in der Fußball-Bezirksliga Blies/Nahe gegen den 1. FC Lautenbach drei Treffer. Mit nun zehn Toren in zehn Einsätzen hat er sich auf Rang zwei der mannschaftsinternen Torjägerliste hinter Patrick Kirsch mit 13 Treffern vorgearbeitet. Zudem kann Nico Wilhelm drei Torvorlagen vorweisen. „Ich finde, diese Statistik liest sich ganz gut“, erklärt er grinsend. Noch besser liest sich die Statistik, wenn man bedenkt, dass er kein Feldspieler, sondern Torhüter im Hasborner Saarlandliga-Kader ist. Nimmt man die laufende und die vergangene Saison zusammen, kommt er auf sechs Einsätze in der Saarlandliga.