CDU-Neujahrsempfang in Hasobrn CDU sieht vernünftige Politik als Schlüssel

Wie bereits 2023, so war auch in diesem Jahr die Hasborner Kulturhalle proppevoll. Der Grund: Der CDU-Kreisverband St. Wendel lud zum traditionellen Neujahrsempfang. Vor einem Jahr begeisterte der einstige saarländische Ministerpräsident Peter Müller, damals noch Richter am Bundesverfassungsgericht, mit einer pointierten Rede die Zuschauer. In diesem Jahr sorgte der Generalsekretär der CDU Deutschland, Carsten Linnemann, für langanhaltende Ovationen. Dabei konzentrierte sich Linnemann auf die großen bundespolitischen Themen.