Neues Angebot im Theleyer Seniorenhaus : WG für Menschen in Intensivpflege

Theley Der Fachbereich ist ins Seniorenhaus Theley gezogen, das sich in Trägerschaft der Stiftung Hospital St. Wendel befindet.

Das Seniorenhaus Theley in Trägerschaft der Stiftung Hospital St. Wendel besteht seit 2010 und bietet verschiedene Angebote für Senioren wie ambulant betreute Wohngemeinschaften oder Appartements für Betreutes Wohnen. Wie ein Sprecher der Stiftung Hospital berichtet, gibt es seit März ein neues Angebot an dem Standort. „Ein echter Glücksfall, dass es in einem Seitenflügel passende Räume für eine Wohngemeinschaft gibt. Wir haben lange nach einem geeigneten Ort im Saarland gesucht“, so Frank Gerhard, Geschäftsführer der Wohnträume leben GmbH, die Wohn-Pflegegemeinschaften im gesamten Bundesgebiet realisiert. „Hier passt alles perfekt zusammen: eine gut geschnittene, barrierefreie Wohnung mit schönem Gemeinschaftsraum, großzügige, helle und freundliche Zimmer für die Bewohner, alle mit eigenem Bad und einer kleinen individuellen Terrasse – ein neues Zuhause für unsere Pflegekunden.“ Mit neun Plätzen ist sie laut Sprecher die größte Wohngemeinschaft für Menschen in der außerklinischen Intensivpflege im Landkreis St. Wendel und damit auch ein wichtiges Angebot in der kommunalen pflegerischen Versorgungsstruktur.