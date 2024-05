Feuerwehr der Gemeinde Tholey Neuer Wehrführer ist Martin Johann

Landrat Recktenwald lobt: „Es war beeindruckend, in welcher Art und Weise Heiko Schäfer in schwierigen Zeiten über die Gemeinde Tholey hinaus Verantwortung übernommen hat. Er war eine große Unterstützung im Katastrophenschutz während der Coronazeit. Dass wir so gut durch die Krise gekommen sind, hängt entscheidend auch damit zusammen, dass wir gerade im Katastrophenschutz und gerade auch in den Feuerwehren Frauen und Männer haben, die anpacken und helfen. Heiko hat das an vorderster Front mit seinem Team getan.“