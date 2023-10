Nachkirmes in Bergweiler Beweis für Zusammenhalt im Ort

Ganz Bergweiler war wieder auf den Beinen. Denn mit „60 Jahre Weiler Nohkerb“ stand Großes auf dem Programm. Kommen, sehen und Bergweiler erleben war das Motto. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Andreas Maldener (CDU) startete um 17 Uhr der traditionelle Festumzug am Friedhof des Ortes und setzte sich mit Ziel Feuerwehrgerätehaus in der Ortsmitte in Bewegung. Alle Bergweiler Vereine waren am Start, deutlicher hätte der Beweis für den starken Zusammenhalt in der kleinen Schaumberggemeinde nicht ausfallen können.