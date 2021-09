Investorenprozess ist jetzt gestartet : Nach Insolvenz: So stehen die Chancen für eine Rettung von „Charlotte Eismanufaktur“

Foto: CharlotteEismanufaktur/Charlotte Eis

Tholey/Saarbrücken Die Nachricht über die Insolvenz der beliebten Eis-Marke „Charlotte Eismanufaktur“ kam im August für die meisten völlig überraschend. Jetzt ist der Investorenprozess gestartet. Gibt es also Hoffnung für Eis-Fans im Saarland?

Die Nachricht kam für Eis-Fans im Saarland völlig überraschend: Die beliebte Eismarke „Charlotte Eismanufaktur“ hatte am 12. August dieses Jahres Insolvenz angemeldet. Das zuständige Amtsgericht in Saarbrücken bestellte Rechtsanwalt Andreas Liebaug von Schultze & Braun zum Insolvenzverwalter. Droht dem beliebten Tholeyer Unternehmen, das unter anderem aus dem Aldi-Regal oder durch die Werbung mit Barbara Schöneberger bekannt ist, damit das Aus?

Großes Investoren-Interesse

Eine Nachricht von Schultze & Braun macht jetzt Hoffnung. Wie Insolvenzverwalter Liebaug am Mittwoch mitteilte, sei jetzt offiziell der Investorenprozess für „Charlotte Eismanufaktur“ gestartet und bereits zum Einstieg auf großes Interesse gestoßen. Potenzielle Investoren könnten sich ab jetzt in einem „digitalen Datenraum“ über einen Einstieg informieren. „Uns liegen bereits Interessensbekundungen von zahlreichen potenziellen Investoren vor – sowohl von strategischen als auch von Finanzinvestoren“, teilte Liebaug mit. Das große Interesse zeige eindrucksvoll, dass das Unternehmen attraktiv und dass das Eis auch über die Grenzen des Saarlandes beliebt und bekannt sei. Die Hoffnung auf einen Erhalt des Unternehmens steigen also.

Wie Liebaug auf SZ-Anfrage bereits vor einigen Tagen mitgeteilt hatte, müsse ein Investor genug Geld mitbringen, „um die wirtschaftliche Schieflage“ des Unternehmens zu beheben. Der gesamte Prozess, so Liebaug in der aktuellen Mitteilung, könne jetzt aber noch mehrere Wochen dauern. Ziel sei der Erhalt des Unternehmens und aller Arbeitsplätze. Liebaug: „Wir wollen einen Investor finden, der zu Charlotte passt, und der an das Potential und die Zukunft der Eismanufaktur glaubt.“ Man suche daher so schnell, aber auch so gründlich wie möglich.

Vier neue Sorten im September

Der Betrieb der Eismanufaktur geht unterdessen normal weiter - alle Handels- und Gastronomiepartner werden weiterhin beliefert. Zur Freude aller Eis-Fans ab Mitte September sogar mit vier neuen Sorten: Himbeersorbet, Limettensorbet mit Minze, weißes Schokoladeneis mit Kokosflocken und Cappuccinoeis.

Wie immer setze man auch bei den vier neuen Sorten vor allem auf rein natürliche Zutaten und die Vernetzung mit regionalen Betrieben, kündigte Geschäftsführer Thomas Schäfer an. Wie alle anderen Sorten auch, gebe es die neuen Sorten künftig auch im Outlet-Store von „Charlotte Eismanufaktur“ am Produktionsstandort in Tholey-Theley zu kaufen.

Erfolg über die Grenzen des Saarlands hinaus

Das Eis mit dem Blütenlogo, das von 20 Mitarbeitern in Tholey-Theley hergestellt wird, steht bei nahezu allen großen Handelsketten in den Tiefkühltheken. Insgesamt beliefert die Eismanufaktur rund 500 Handelspartner. „Charlotte ist als Marke inzwischen weit über die Grenzen des Saarlands bekannt“, sagt Liebaug. Zudem gehören zahlreiche Eiscafés, Eisdielen und Eiswagen zu den Kunden.