Nach Brandereignis Tholeyer Schaumbergbad öffnet bald wieder

Dieses hatte nach einem Brand im Technikraum der Sauna am 5. August komplett schließen müssen. Während dieser Zeit wurden von Fachfirmen verschiedenste Arbeiten an der Lüftungsanlage, an Teilen der Steuerungstechnik und der Stromversorgung vorgenommen, die im Umfeld des Brandbereichs Schaden genommen hatten. Zuletzt sei eine vollständige Brandreinigung aller Bereiche des Bades sowie eine Prüfung auf Schadstoffe in der Luft und in den Becken, die zwischenzeitlich geleert, gereinigt und neu befüllt wurden, erfolgt. „Da keine Schadstoffe mehr festgestellt wurden, können wir wieder mit dem Badbetrieb starten“, freut sich Maldener, Aufsichtsratsvorsitzender der Betriebsführungsgesellschaft Schaumbergbad Tholey GmbH (SBT). Derzeit werden noch die routinemäßigen Wasserbeprobungen vorgenommen.