Serie SZ-Adventskalender So wird aus der SZ ein Tannenbaum

Schere, Klebestift, Holzstäbchen und eine Heißklebepistole liegen auf dem Tisch bereit. Daneben steht ein Karton mit Papierröllchen. Diese, so verrät Marina Lermen, entstünden gerne mal nebenbei beim Fernsehen. Was ihr und ihrer Tochter ganz leicht von der Hand geht, verlangt dem Anfänger etwas Konzentration ab. Denn es ist exaktes Rollen gefragt. Als Hilfe dient ein langer Holzspieß. An einem Ende wird beim Rollen etwas Druck ausgeübt, denn diese Seite soll schön schmal werden, während sich auf der anderen ein kleiner Trichter bilden darf und soll. „Man muss aufpassen, dass das Stäbchen nicht in der Zeitung verschwindet“, merkt Neuntklässlerin Nicole an.