Mühlenfest an Pfingsten Brot backen, Baumstriezel und Blechhaufen beim Mühlenfest

Theley · Die Theleyer Johann-Adams-Mühle beteiligt sich am Deutschen Mühlentag Theley. An Pfingstmontag, 20. Mai, öffnen bundesweit am Deutschen Mühlentag weit mehr als 1000 Mühlen ihre Pforten für interessierte Besucherinne und Besucher und stellen sich mit ihrer jeweiligen Technik und ihrer Geschichte vor.

15.05.2024 , 17:47 Uhr

So geht es beim Mühlenfest zu. Foto: Marion Schmidt