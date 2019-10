300 Teilnehmer : Hartes Training hat sich ausgezahlt

Theley Die Mountainbiker der Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley waren erfolgreich bei den Meisterschaften in Perl.

Rund 300 Schüler haben an den Mountainbike-Meisterschaften in Perl teilgenommen, darunter 16 Starter der Gemeinschaftsschule (GemS) Schaumberg Theley. Und die erreichten zwei gute Platzierungen für ihre Schule: Manuel Henkes (10s) erlangte bei den 40 Mitstreitern in der Altersklasse der 16- bis 18-Jährigen den sechsten Platz und Emma Ney (6s), eigentlich Triathletin, die diesen Schulwettkampf als zusätzliches Training nutzte, in der Altersgruppe der Zehn- bis Elfjährigen den zehnten Platz. Das teilt Petra Meyer von der GemS mit.