Blaulicht : Motorradfahrer verletzt sich im Getreidefeld

Tholey Auf dem schmalen Varuswaldweg kam ein 31-jähriger Mann zu Fall.

Zu einem Unfall ist es am Donnerstag gegen 18.45 Uhr auf dem Verbindungsweg von Tholey in Richtung Oberthal (Varuswaldweg) gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei, kam einem 31-jährigen Motorradfahrer aus St. Wendel auf dem schmalen Weg in einer Linkskurve ein Auto entgegen. Der Motorradfahrer wollte zum rechten Fahrbahnrand ausweichen. Dabei geriet er auf die Bankettplatten und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in ein Getreidefeld und stürzte. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Motorrad wurde beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.