Schülerprojekt : Erinnerung an einen Widerstandskämpfer

Christina Pluschke (von links), Petra Lauk, Raphael Koch, Paul Andres, Matheo Wiesen, Olaf Stossus, Beatrice Schmitt und Tina Schweitzer Foto: Schmitt/Bücherhütte

Sotzweiler/Wadern Schüler des Hochwaldgymnasiums Wadern haben ein Modell der Sotzweiler Kirche in der Bücherhütte Wadern ausgestellt.

Raphael Koch, Paul Andres, Matheo Wiesen, Olaf Stossus, Luca Lattanzio und Florian Winter, Schüler der Oberstufe des Hochwald-Gymnasiums Wadern, bauten anlässlich des Jugendwettbewerbs „Remember Resistance 33-45“ der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin ein Modell der Sotzweiler Kirche, wie die Schüler in einem eigenen Bericht schreiben. Mit diesem Projekt wollen sie an den Widerstandskämpfer Johann Peter Schmitt erinnern, der zur Zeit des Nationalsozialismus als Pastor tätig war.

Johann Peter Schmitt wurde am 13. November 1891 geboren. Als Leiter der Buchberatungsstelle des Borromäus-Vereins widersetzte er sich dem NS-Regime, um die katholische Lehre in den saarländischen Kirchen zu bewahren. Durch seine öffentliche Kritik in den Messen kam es am 16. März 1940 zu seiner Verhaftung und er musste fünf Jahre in verschiedenen Konzentrationslagern verbringen, bis er durch die US-Armee befreit wurde. Daraufhin befasste er sich mit dem Wiederaufbau des Borromäus-Vereins. Am 27. Oktober 1967 verstarb Johann Peter Schmitt in Niedaltdorf.

Seit Dienstag, 17. Januar, wird das Modell in der „Bücherhütte“ in Wadern ausgestellt. Der Nachbau wird für die nächsten vier Wochen im Schaufenster der Waderner „Bücherhütte“ zu betrachten sein, anschließend wird er in der Kirche in Sotzweiler präsentiert.