Blaulicht : Täter nahmen Schmuck und Kanister mit

Tholey (him) Mehrere Einbrüche auf dem Gebiet der Gemeinde Tholey beschäftigen derzeit die Polizei. Bereits in der Nacht zu Dienstag dieser Woche versuchte ein Unbekannter, in die Hütte des Fischervereins Tholey unterhalb des Hofgutes Imsbach einzubrechen.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit andere Täter waren bei einem Tageswohnungseinbruch im Koblenzer Weg in Tholey am Werk. Unbekannte Täter nutzten am Mittwochmorgen zwischen 8.30 und 10.30 h die Abwesenheit einer Hausbesitzerin, um über eine aufgehebelte Terrassentür in die Wohnung einzusteigen. Ihre Beute: Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Im Zusammenhang mit der Tat könnte ein junger Mann stehen, der am Tag zuvor bereits an dem Haus gesehen worden war. Er soll, so die Polizei, etwa 20 Jahre alt und bei schlanker Statur etwa 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er trug kurze, schwarze Haare und ist möglicherweise von südländischer Herkunft. An der Kleidung (dunkle Hose und T-Shirt) war ein Hermès-Gürtel mit großer, goldener Schnalle auffallend. Der Geschädigten war diese Person völlig fremd.