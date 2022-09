Kirmes : Tholey feiert fünf Tage Mauritiuskirmes

Am Donnerstag waren die Buden noch geschlossen. Aber an diesem Freitag öffnen sie. Es ist Kirmes in Tholey. Foto: Elke Neis

Tholey In Tholey wird von Freitag bis Dienstag, 9. bis 13. September, die Mauritiuskirmes gefeiert, wie die Ortsvorsteherin mitteilt.

In diesem Jahr bilden fünf junge Frauen und fünf junge Männer der Jahrgänge 1998/99 den „Kirmesjahrgang“, der das Programm geplant hat und die alten Kirmesbräuche fortführt. Auf dem Festgelände in der Ortsmitte wartet neben dem Festzelt ein Angebot an Fahrgeschäften und Verkaufsständen auf die großen und kleinen Besucher.

So sieht das Kirmesprogramm aus: Freitag, 9. September: Ab 20 Uhr Joorgangsparty im Clubheim mit DJ Awi; Samstag, 10.September: Ab 11 Uhr Suppentag am Feuerwehrhaus Tholey; 16 Uhr Jahrgangsspiel Jahrgang 98/99 gegen 00/01 im Abteistadion; 19 Uhr Offizielle Kirmeseröffnung mit Fassanstich im Festzelt; ab 20 Uhr Disco mit DJ Awi; After Hour im Clubheim. Sonntag, 11. September: Ab 12 Uhr Kirmessuche beim Gasthof zum Haab; Fußballspiel 13.15 Uhr SF Tholey 2 – SC Falscheid 2 , ab 15 Uhr SF Tholey – FC Freisen 2; im Zelt Kinderbelustigung mit Zauberer und musikalischer Unterhaltung; 20 Uhr Live-Musik mit Filsbacher XXL; After Hour im Clubheim. Montag, 12. September: 10 Uhr Kirmesmesse in der Abteikirche Tholey; ab 11 Uhr Frühschoppen für alle Kirmesfreunde; ab 11.30 Mittagessen; 14 Uhr Traditioneller Marsch zum Schulhof mit Hammelaustanz, Kirmesrede und anschließender Kneipentour durch Tholey; 19 Uhr Tombola im Festzelt; 19.30 Uhr Live-Musik mit Fooling Around. Dienstag, 13. September: 14 Uhr Buntes Kirmestreiben auf dem Festplatz; 17 Uhr Wasserschlacht Jahrgang 98/99 gegen 00/01 am Rathausplatz; 18 Uhr Kirmesbeerdigung mit Trauermarsch und Kampf um die Kirmes