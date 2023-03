Theleyer mit Weltrekordversuch 144 Freiwillige will er in 24 Stunden massieren

Theley · Mit guter Kondition und flinken Händen will sich der Theleyer Rudolf Meyer am nächsten Wochenende den Weltrekord im Dauermassieren zurückholen. 144 Gäste will er in 24 Stunden massieren.

19.03.2023, 16:28 Uhr

Rudolf Meyer massiert die Oberschenkel von Fußballtorwart Stefan Noß (SG Neunkirchen/Nahe-Selbach). Bei seinem Weltrekordversuch am Wochenende will er 144 Freiwilligen den Rücken massieren. Foto: Frank Faber

Von Frank Faber

Seit sechs Wochen strampelt der Theleyer Masseur Rudolf Meyer auf dem Indoor-Fahrrad im Wohnzimmer täglich seine Kilometer ab. Sechs Kilogramm hat der 58-Jährige dabei abgenommen. Auf den Punkt muss er am nächsten Wochenende fit sein. 144 Massagen in 24 Stunden – diesen neuen Weltrekord im Dauermassieren-will Meyer aufstellen.