Abtei Tholey : Banner von Richter-Kirchenfenstern noch länger zu sehen

Die Fenster-Entwürfe der Abtei in Tholey von Gerhard Richter aus der Luft betrachtet. Foto: BeckerBredel

Tholey Die Entwürfe der drei großen Kirchenfenster von Gerhard Richter für die Abteikirche im saarländischen Tholey können noch bis einschließlich 6. Oktober vor Ort betrachtet werden.

Eigentlich sollten die Banner, die in Originalgröße außen vor den 1,95 mal 9,30 Meter großen Chorfenstern hängen, nur zur offiziellen Vorstellung am 4. September einen Tag lang ausgerollt werden, teilte der Sprecher der Abtei Tholey am Dienstag mit. Aufgrund der hohen Nachfrage aus der Bevölkerung hätten die Mönche nun beschlossen, die Banner länger zu zeigen.