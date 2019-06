Unerwartete Hindernisse auf Scheuerner Wiese : Landwirt überfährt Steine und beschädigt Mähvorrichtung

Scheuern Es war ein lautes Poltern, das den 47-Jährigen bei der Arbeiten aufhorchen ließ. Als er nachschaute, was passiert war, entdeckte er die Steinbrocken in der Wiese. Nicht zum ersten Mal, wie die Polizei berichtet.

Ein 47-jähriger Landwirt hat am Samstag mehrere Wiesen am Ortseingang von Schweuern gemäht. Während der Arbeit, so berichtet die Polizei, habe er plötzlich ein lautes Poltern gehört. Daraufhin stoppte er dens Traktor, an dem ein Kreiselmäher angehängt war. Als er diesen kontrollierte, bemerkte der Landwirt, dass er über mindestens zwei große Steine (Größe zirka 25 mal 10 Zenitimeter gefahren war. Dabei wurden die Messerhalter des Kreiselmähers beschädigt. Die Polizei gibt eine Schadenshöhe von zirka 500 Euro an.