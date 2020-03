Lyrik, Musik und ein Vier-Gänge-Menü : Lyrik, Musik und ein Dinner genießen

Selbach In Selbach wird das Hofkunst-Dinner geboten. Karten gibt es im Vorverkauf.

So am Freitag, 27. März, im Oldenburger Hof in Selbach. Auf dem Programm steht hier ab 18.30 Uhr das „Oldenburger Hofkunst-Dinner“ mit einer kulinarisch-musikalischen Lesung mit dem saarländischen Autor Georg Fox und der Klangkünstlerin Tanja Endes-Klemm. Georg Fox präsentiert an diesem Abend Geschichten und Aquarelle aus seinem Buch „Saarlandfarben“, 2018 erschienen im Verlag Edition Schaumberg. Seine Geschichten berichten über den Charme des Landes und über das Glück, im Saarland leben zu dürfen. Die Gedichte in saarländischer Mundart dürfen dabei natürlich nicht fehlen.