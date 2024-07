180 Shuttle-Roboter im Hochregallager im Einsatz So modern wird das neue Logistikzentrum der Fricke-Gruppe in Theley

Theley · 10 000 Kunden will die Fricke-Gruppe in Zukunft von dem Logistikzentrum in Theley aus beliefern. In zwei Bauabschnitten wird dieses gerade für 160 Millionen Euro errichtet.

09.07.2024 , 16:47 Uhr

Link zur Paywall Impressionen der Grundsteinlegung des Logistikzentrums der Firma Fricke in Theley 32 Bilder Foto: Evelyn Schneider