Fastnacht in Überroth : Live-Acts überraschen im Wald

Fastnacht in Überroth

So sieht es im Wald aus: Thomas Jung präsentiert die Motivplatte mit dem Modell der Fastnachtsübergangshalle. Foto: Frank Faber

Überroth-Niederhofen Vielerorts fallen die Fastnachtsaktivitäten aus. In Überroth-Niederhofen hat man sich aber wieder etwas einfallen lassen.

Im Waldstück In der Langheck können die Besucher auf einem Rundweg einen stationären Rosenmontagszug im Mini-Format bestaunen. 35 Motivplatten sind entlang des 1,5 Kilometer langen närrischen Parcours aufgestellt. Christian Klesen, Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft Nussknacker, kündigt an, dass an diesem Sonntag ab 15 Uhr kostümierte Live-Acts auftreten werden.