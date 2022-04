Neuer Termin : Kunst in Tholey erleben – wieder ein Atelierbesuch

Werke von Traudel Hofmann und Jutta Bourger Foto: Traudel Hofmann und Jutta Bourger/Bilder von Traudel Hofmann und Jutta Bourger

Tholey Ein weiterer Atelierbesuch auf der „Kunst in Tholey erleben Route“ ist am kommenden Dienstag, 12. April möglich. Das teilt ein Gemeindesprecher in einer Ankündigung mit.

Im kunstgenuss zeigt Sabine Caspar, wie ihre einmaligen Glaswerke entstehen. Diese entstehen in einem ähnlichen Schmelzvorgang wie die Kirchenfenster von Tholey. Dann besuchen die Teilnehmer das Atelier Bourger. Dort treffen sie auf die Künstlerinnen Jutta Bourger und Traudel Hofmann. Zu sehen sind hier Bilder in Öl, Acryl, Aquarell, Tusche, Pastell oder Rost, farben- und formfreudige Werke mit Material experimentierend, abstrakt und gegenständlich. Passend zum Besuch werden im dortigen Gewölbekeller Bilder zum apostolischen Glaubensbekenntnis gezeigt.

Start ist um 15.30 Uhr am Atelier kunstgenuss. Im Kloster 14a, in Tholey. Die Veranstaltung dauert rund zwei Stunden und kostet zwölf Euro pro Person inklusive Begrüßungsgetränk. Maximale Teilnehmerzahl: acht Personen.

Anmeldung bei Sabine Caspar per E-Mail an casparsabine@aol.de oder unter der Telefonnummer (01 51) 23 41 41 24. Im Netz: