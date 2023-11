Tanz der Vampire „Ich denke, dass das Publikum schon etwas kritischer ist“ — Kristin Backes spielt nun die Sarah in Hamburg

Ein nächster Schritt auf der Karriereleiter: Kristin Backes aus Oberlinxweiler ist in der deutschen Musical-Hauptstadt angekommen. Nach Stuttgart, spielt sie nun auch die Sarah im Erfolgsmusical „Tanz der Vampire“ im Stage-Operettenhaus in Hamburg. Sonntagabend war Premiere. Am Montagabend berichtete sie der SZ von ihren ersten Eindrücken.