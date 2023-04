Fußball-Kreisliga Spannendes Gipfeltreffen in Tholey

An diesem Sonntag um 15 Uhr steigt in Tholey das vorentscheidende Duell um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A Blies-Nahe. Die Sportfreunde Tholey empfangen den 1. FC Lautenbach. Vor der Partie ist Lautenbach Spitzenreiter, die SF folgen aber mit nur einem Zähler weniger auf Platz zwei – und haben ein Spiel weniger alsoviert. „Das Spiel ist auch mental sehr wichtig. Wer hier als Sieger vom Platz geht, hat einen entscheidenden Vorteil”, sagt Tholeys Spielausschuss-Vorsitzender Florian Casper, der selbst auch noch als Abwehrspieler auf dem Feld steht.