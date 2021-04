Pfarreiengemeinschaft am Schaumberg : „Echt menschlich, nicht bloß formal“

Karl Michael Fuck. Foto: Karin Becker

Sotzweiler Kooperator Karl Michael Fuck verabschiedet sich in vier Gottesdiensten an diesem Wochendende in der Gemeinde Tholey.

Kooperator Karl Michael Fuck verabschiedet sich an diesem Samstag und Sonntag in vier Gottesdiensten in der Pfarreiengemeinschaft am Schaumberg: am 24. April, Sotzweiler (17 Uhr), Tholey (18.30 Uhr), am 25. April, Scheuern (9.30 Uhr), Theley (18.30 Uhr).

Im Februar 2014 wurde Fuck vom Trierer Bischof Stephan Ackermann befristet für die Dauer von fünf Jahren bis zum 28. Februar 2019 zum Kooperator mit 50 Prozent Beschäftigungsumfang in der Pfarreiengemeinschaft am Schaumberg bestellt, zugleich mit 50 Prozent freigestellt für die Promotion in katholischer Theologie. „Ich konnte aber dann doch immerhin noch zwei Jahre länger am Schaumberg sein und kann auf ganze sieben Jahre zurückblicken“, erläutert Fuck im Pfarrbrief. Am Schaumberg habe er in diesen Jahren Beheimatung und herzliche Nähe gefunden. „Es ist schön zu sehen, was ich mit meiner halben Stelle und des Weiteren hier erleben und mitgestalten durfte“, sagt Fuck.

Der Kooperator blickt auf schöne Erlebnisse in den vergangenen Jahren mit vielfältigen Gruppen, Gremien und einsatzbereiten „Einzeltätern“ zurück. Außerdem habe ihn die je eigene Lebendigkeit in jeder der fünf Gemeinden wie auch das Zusammenstehen und Zusammenwirken als Pfarreiengemeinschaft begeistert. „Die vielen Begegnungen in der Seelsorge waren immer echt menschlich, nie bloß formal“, so Fuck, der sich wünscht, dass diese auch in Zukunft erhalten bleiben.

Wenn er an die sieben Jahre zurückdenke, sei es an Taufen, Erstkommunionen, Beichtgespräche, Trauungen, Versehgänge, Sterbeämter, Gottesdienste und Wallfahrten bis Klausen oder Martental oder gar bis Rom. Schöne Erinnerungen habe er auch an Feiern, Einkehrtage oder Hausbesuche in den vergangenen Jahren. „Ich gehe beileibe nicht ungerührt von hier weg und darf zugleich, da ich auch nur ein Mensch bin, an dieser Stelle um Nachsicht und wohl auch Verzeihung bitten für das, wo ich Ihnen Dinge schuldig geblieben bin“, sagt Fuck. Und nebenbei, wie er berichtet, habe er endlich auch den Doktor gemacht.