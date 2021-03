Schüler der Grundschule fädeln Überraschung ein : Oster-Geschenke für Senioren in Hasborn

Oster-Geschenke für Senioren in Hasborn

Kinder der Freiwilligen Ganztagsbetreuung der Grundschule in Hasborn-Dautweiler brachten Ostergrüße ins Caritas-Seniorenhaus. Foto: Silke Schommer

Hasborn-Dautweiler Kurz vor dem Osterfest hat es einen Überraschungsbesuch aus der Grundschule Hasborn-Dautweiler gegeben.

Kinder der Freiwilligen Ganztagsbetreuung brachten Ostergestecke mit Grüßen für die Senioren des Caritas Seniorenhauses vorbei. Wie eine Sprecherin berichtet, waren die Kinder in Begleitung ihrer Schulleiterin, Petra Meier-Ziemiak und der Betreuerin der Ganztagsbetreuung, Silvia Klein. „Unsere Bewohner freuen sich sehr darüber, dass die Kinder an sie denken und gebastelte Geschenke vorbeibringen. Herzlichen Dank an die Schüler“, freute sich Einrichtungsleiterin Vera Schmidt. Vor den Augen der Bewohner, die mit Abstand auf den Balkonen und hinter den Fenstern zuschauten, nahm sie freudig die Ostergrüße entgegen und bedankte sich mit einem Korb Süßigkeiten für diese tolle Geste. Die gebastelten Ostergestecke der kleinen Künstler haben laut Sprecherin bereits einen ganz besonderen Platz im Seniorenhaus bekommen: Sie stehen für alle sichtbar im Foyer.