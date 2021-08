Polizei sucht Zeugen : Diebe stehlen Katalysator in Tholey

Foto: dpa/Carsten Rehder

Tholey Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt, haben Unbekannte in der Zeit vo 2. bis zum 16. August einen Katalysator von einem Fahrzeug in Tholey gestohlen Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen PKW der Marke Hyundai, der längere Zeit auf einem Parkplatz in der Metzer Straße abgestellt war.

An dem Fahrzeug wurde der Katalysator abgetrenntund mitgenommen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können.