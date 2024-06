Wolfgang Alt Zum Abschied noch einmal ein Aufstieg

Er hat in all den Jahrzehnten eigentlich alles erlebt – Höhen und Tiefen, gefeierte Siege und bittere Niederlagen. Im letzten Spiel seiner Trainer-Karriere wurde es aber noch einmal richtig dramatisch: Wolfgang Alt verabschiedete sich am Samstag nach mehr als 30 Jahren als A-Jugend-Trainer der JFG Schaumberg-Prims und zuvor des SV Hasborn, in den Ruhestand (wir berichteten).