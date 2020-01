Vorlesewettbewerb in Theley : Jolina Ziegler vertritt die Theleyer Schule auf Kreisebene

Die vier erfolgreichen Vorleser an der Gemeinschaftsschule Schaumberg in Theley freuten sich über ihre Preise. Foto: Michael Schu

Theley Wer liest am besten in Klasse sechs? Das wurde in einem Schulentscheid an der Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley entschieden. Der alljährlich stattfindende Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels kann auf eine 60-jährige Tradition zurückblicken.

„Jedes Jahr nehmen 600 000 Schüler aus 7000 Schulen an dem Wettbewerb teil“, weiß ein Sprecher der Schule. Bereits im Vorfeld sei der jeweils beste Leser der Klasse ermittelt worden: Fabio Born (6a), Jolina Ziegler (6b), Leon Albert (6c) und Joline Atz (6s).