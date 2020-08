Jugendfußball : JFG kämpft um Pokalsieg und Ligaverbleib

Unter den Augen von Trainer Wolfgang Alt (Mitte) bereitet sich die U 19 der JFG Schaumberg-Prims derzeit auf den Saisonstart in der A-Junioren-Regionalliga vor – und auf das Pokalturnier am kommenden Samstag. Foto: Semmler

Hasborn Sie wagen das Abenteuer: Die JFG Schaumberg-Prims hat entschieden, dass neben der U 17 auch die U 19 in die Regionalliga aufsteigen darf. Für die A-Jugend geht es zuvor noch um den Einzug ins Saarlandpokal-Finale.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Semmler

Die Chance ist klein, aber sie ist da: Die U 19-Fußballer der JFG Schaumberg-Prims haben die Möglichkeit, den Saarlandpokal der Saison 2019/20 zu gewinnen. Der Wettbewerb wurde im Frühjahr unmittelbar vor dem Viertelfinalspiel zwischen Schaumberg-Prims und dem 1. FC Saarbrücken unterbrochen – und wird nun mit einem veränderten Modus zu Ende gespielt.

Am Samstag, 15. August, ermitteln Schaumberg-Prims, Bundesliga-Aufsteiger Saarbrücken, der SV Preußen Merchweiler und der SV Saar 05 bei einem „Blitz-Turnier“ einen Pokalfinalisten. Gespielt wird in Merchweiler. Die JFG trifft dabei um 15.30 Uhr auf Saar 05, um 18.15 Uhr auf Merchweiler und um 20.05 Uhr auf den Favoriten, den 1. FC Saarbrücken. Für Schaumberg-Prims sind es die ersten Pflichtspieltermine, bevor das Team von Trainer Wolfgang Alt Anfang September in die neue Saison der Regionalliga Südwest startet.

Ob die U 19 des Vereins dorthin aufsteigen kann, war wegen ungeklärter Finanzierungsfragen vor wenigen Wochen noch offen (wir berichteten). Nachdem die B-Junioren des Vereins sportlich als Meister der Verbandsliga in die Regionalliga aufgestiegen waren, kam die Aufstiegschance für die A-Junioren eher unverhofft und plötzlich.

In der Tabelle der abgebrochenen Saison 19/20 lag Schaumberg-Prims nämlich nur auf Rang drei, hinter dem FC Palatia Limbach und SV Saar 05. Doch diese beiden Clubs verzichteten auf den Aufstieg. So erhielt Schaumberg-Prims die Chance, auch mit der U 19 aufsteigen zu können.

Doch das Budget für gleich zwei Regionalliga-Teams zu stemmen, ist für den Verein eine große Herausforderung – die nun auch dank der Hilfe der Eltern der Spieler, die sich an den Buskosten für Auswärtsfahrten finanziell beteiligen, angegangen werden kann. Und so gab der Vorstand der JFG nach längerer Beratung „grünes Licht“ dafür, dass sowohl die U 17 als auch die U 19 in die höhere Spielklasse dürfen.

„Wir freuen uns riesig auf die Regionalliga, weil es einfach eine geile Liga ist“, sagt Trainer-Urgestein Wolfgang Alt. Der Übungsleiter ist seit 25 Jahren (mit einer dreijährigen Unterbrechung als Aktiven-Trainer beim FC Freisen) für A-Jugend-Teams des SV Hasborn und der JFG Schaumberg-Prims verantwortlich. Der aktuelle Aufstieg in die Regionalliga ist bereits der fünfte, bei dem der 66-Jährige als Trainer an der Seitenlinie stand.

„Obwohl ich jetzt schon vier Mal in die Regionalliga auf-, aber auch wieder abgestiegen bin, ist es für mich immer wieder ein Highlight dort zu spielen und in die Stadien von Worms oder Pirmasens zurückzukehren, in denen ich als 19-Jähriger für Borussia Neunkirchen in der 2. Liga selbst gespielt habe“, schwärmt Alt.

Das Saisonziel für die neue Runde bei der JFG lautet „Ligaverbleib“. Dieses zu erreichen, könnte kommende Saison noch ein wenig schwieriger werden als üblich: Denn die Liga ist auf 16 Teams aufgestockt worden, weil es in der abgebrochenen letzten Spielzeit keine Absteiger gab. Im Sommer 2021 soll die Liga aber wieder auf ihre ursprüngliche Stärke von 14 Mannschaften reduziert werden. „Das bedeutet, dass auf jeden Fall drei Mannschaften absteigen. Es könnten aber auch fünf oder sechs werden“, berichtet Alt.

Schon die beiden ersten Heimspiele werden deshalb für Schaumberg-Prims wohl richtungsweisend – denn in denen geht es gegen direkte Konkurrenten. Zum Auftakt empfängt das Alt-Team am 6. September um 13 Uhr die TSG Bretzenheim, die beim Abbruch der Saison 19/20 auf dem letzten Platz stand. 14 Tage später ist der FC Homburg (in der letzten Spielzeit Vorletzter) beim Neuling zu Gast. Dazwischen liegt das Auswärtsspiel beim Top-Team FC Speyer. „Wenn wir aus diesen Begegnungen vier bis sechs Punkte holen, wäre ich zufrieden“, sagt Alt.

Die „Mission“ Ligaverbleib geht die JFG mit acht Spielern an, die bereits vergangene Saison zum Kader der U 19 gehörten. Dazu kommt eine ganze Reihe von Akteuren, die altersbedingt aus der eigenen U 17 aufgerückt sind. Zudem hat Schaumberg-Prims drei externe Neuzugänge verpflichtet: Mathias Gard ist vom 1. FC Saarbrücken zum Aufsteiger gekommen, Ron Blass und Simon Jostock vom FC Hertha Wiesbach.

In der Hinrunde trägt die U19 der JFG ihre Heimspiele übrigens im Hasborner Waldstadion aus, in der Rückrunde im Primstaler Allerswaldstadion. Die U 17 macht es genau umgekehrt: Sie tritt zunächst in der ersten Saisonhälfte in Primstal an und in der zweiten Hälfte dann in Hasborn. Die von Joscha Klauck trainierten B-Junioren starten am 6. September beim FSV Mainz 05 II in die Saison. Ihre Heimpremiere feiern sie am 13. September gegen den FC Homburg.