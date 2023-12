Beschlagnahmung rettete sein Leben Welpe Pluto aus Theley: Kleiner Kämpfer mit großen Ohren

Auf Kommando legt Krümel sich in sein Körbchen. Das teilt er ohne Probleme mit den Hunden seines Rudels. Vor allem der sieben Jahre alte Timmi, ein Chihuahua-Mischling, und Yorkshire-Terrier-Rüde Rudi, ebenfalls sieben Jahre alt, kuscheln mit ihm. Besonders gerne, verrät Dagmar Casper-Grigorean, spielt Krümel aber mit der gut 40 Kilogramm schweren Mastiff-Dame Kathi. Trotz aller Liebe im Hause Casper-Grigorean soll es für Krümel im kommenden Jahr in die Hundeschule zu den Sofawölfen auf den Linxbachhof gehen, wie das Ehepaar berichtet: „Er war froh, dass er sein Leben hatte. Erst einmal musste er gesund werden. Doch nun soll er ausgelastet sein, von Grund auf all das erlernen, was Junghunde so brauchen“. Denn, auch das ist kein Geheimnis: „Krümel hat schon ganz schön den Schalk im Nacken.“