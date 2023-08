Friedas 24 Im Hotel Bard in Theley eröffnet bald ein 24-Stunden-Selbstbedienungsladen

Ein Schild an der Hauswand des ehemaligen Hotels Bard in Theley (Landkreis St. Wendel) erinnert an die zurückliegende Nutzung. „Metzgerei, Hofladen und Bio-Imbiss“ ist darauf zu lesen. Vergangenheit. Doch mit Lebensmitteln hat auch die Zukunft zu tun. Denn das Unternehmen Friedas 24 möchte hier einen Selbstbedienungssupermarkt, der rund um die Uhr geöffnet hat, einrichten (wir berichteten). 1200 bis 2000 Produkte soll das Sortiment umfassen – mit allem, was zum täglichen Bedarf gehört. „Es geht uns darum, die Theleyer Bürger so schnell wie möglich zu versorgen“, sagt Jan Stroh, der Gründer von Friedas 24.