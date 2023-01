Nach heftiger Kritik : Homophobe Weihnachtspredigt von Saar-Pater – Abtei Tholey zieht Konsequenzen

Eine Rede eines Saar-Paters an Heiligabend in Sachsen hat für Aufruhr gesorgt. Foto: Screenshot Twitter

Tholey Ein Pater der Abtei Tholey hat mit einer Weihnachtsrede für Empörung gesorgt. Nun distanziert sich die Abtei – und zieht Konsequenzen.

Die Benediktinerabtei Tholey (Landkreis St. Wendel ) hat sich von einer Weihnachtspredigt ihres Mitbruders Pater Joachim Wernersbach distanziert. Wernersbach, der zurzeit im sächsischen Wittichenau als Seelsorger tätig ist, hatte in seiner dortigen Predigt an Heiligabend unter anderem Homosexualität als "seltsame, moderne Strömung“ bezeichnet und gegen Homo-Ehen gewettert.

Abtei Tholey distanziert sich von Pater Joachim Wernersbach

Wernersbach hatte in seiner Predigt unter anderem gesagt: „Man hört von Gender und Transgender, (...), von Wokeness und LGBTIQ, von Diversität und Identität, von multiplen Geschlechtern und Geschlechtsumwandlungen.“ Diesen Begriffen fehle es an Schönheit und Natürlichkeit. Der Pater sprach dabei von „schädlichen, modernen Strömungen“. Er wünsche an Heiligabend besonders denen, „die an die traditionelle Familie glauben, extra große Freude“.