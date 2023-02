Holocaust-Gdenktag in Tholey : Für Mitgefühl mit den Opfern

Theley Schüler gestalteten den Holocaust-Gedenktag an der Gemeinschaftsschule in Theley.

Am Holocaust-Gedenktag am 27. Januar, das ist der Tag, an dem das Konzentrationslager Auschwitz von der russischen Armee befreit wurde, veranstalteten die Schülerinnen und Schüler der AG eine Gedenkfeier in der Schule. Dabei skizzierten sie den Leidensweg der Tholeyer Jüdin Camilla Fleck, einer Mutter von fünf Kindern, die am 8. März 1945 verhaftet und nach Theresienstadt deportiert wurde, wo sie nur knapp überlebte. Nach der Befreiung durch die russische Armee erlebte sie eine wahre Odyssee, ehe sie am 16. Juli 1945, stark abgemagert, wieder in Tholey ankam. Begleitet wurde dieses Interview von Seb Roberts, dem Fremdsprachenassistenten der Schule, der zwei Stücke aus einem hebräischen Liederbuch sang.