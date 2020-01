Übung am Schaumbergturm bei Tholey : Einsatz in schwindelerregender Höhe

Tholey Mut und Fitness waren bei der Übung der Höhenretter am Schaumbergturm bei Tholey erforderlich.

Voller Einsatz in schwindelerregender Höhe: 15 Höhenretter aus ganz Deutschland traten dieser Tage zu einer ganz besonderen Übung an. Am 36,5 Meter hohen Schaumbergturm in Tholey trainierten sie verschiedene Rettungsszenarien. Feuerwehrleute, Polizisten, Rettungsschwimmer, Industriekletterer und Baumkletterer stellten unter anderem nach, wie ein Verletzter in großer Höhe mithilfe eines Rettungsgurts und einer Trage in Sicherheit gebracht wird. Tholeys Bürgermeister Hermann Josef Schmidt (CDU) überzeugte sich von der Leistungsfähigkeit der Gruppe. Er sagte: „Für diese Leistung braucht man nicht nur körperliche Fitness und Schwindelfreiheit, sondern auch eine gehörige Portion Mut.“