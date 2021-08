Hobbyfotograf Anton Didas aus Theley : Die heimische Tierwelt vor der Linse

Tholey Fotograf Anton Didas legt sich oft stundenlang auf die Lauer, um das perfekte Bild zu schießen.

Mit ihrem Anmut haben es die außergewöhnlichen Tiere auch geschafft, einen Hobbyfotografen aus Theley in ihren Bann zu ziehen. „Als kleiner Junge hatte ich großen Respekt, wenn nicht sogar Angst vor ihnen“, erinnert sich Anton Didas. Ihre Größe und der lange Hinterleib suggerierten, dass sie Menschen stechen oder gar beißen könnten. Dabei sind Libellen – außer für ihre Beute – absolut harmlos. „Später befasste ich mich näher mit den kleinen Räubern, da sie auf mich stets eine magische Anziehung ausübten“, verrät Didas. Als er mit dem Fotografieren begonnen habe, sei er an heimischen Seen, Tümpeln und Bächen immer wieder Libellen begegnet. „Ich finde es bis heute faszinierend, sie in ihren Habitaten zu beobachten und in freier Wildbahn möglichst aus geringer Entfernung abzulichten“, sagt der Fotograf. Einige tolle Aufnahmen seien ihm diesen Sommer am eigenen Gartenteich, an der Imsbach in der Nähe der Johann Adams Mühle bei Theley sowie am Wildfreigehege in Selbach gelungen.