Handball Unerklärliche Nichtleistung beendet Lauf

Es hätte die Fortsetzung einer kleinen Serie werden sollen, doch am Ende wurde es die vielleicht schwächste Saisonleistung. Die Handballfreunde (HF) Illtal haben am Sonntag in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gegen die HSG Eckbachtal zu Hause vor knapp 300 Zuschauern mit 29:33 (14:15) verloren. „Das ist natürlich ein sehr enttäuschendes Ergebnis für uns“, sagte Kapitän Max Mees.